Las Toscas: Trágico accidente en Ruta 11

El siniestro ocurrió durante la madrugada a la altura del kilómetro 894,5. La víctima fue hallada sin vida en un sector con acumulación de agua sobre la calzada.

En los primeros minutos de este miércoles 15 de abril de 2026, alrededor de las 00:05 horas, personal de la Comisaría 5ta. de Las Toscas intervino en un accidente de tránsito fatal ocurrido sobre Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 894,5.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok con visibles daños en su lateral derecho y, a pocos metros, una motocicleta Ika Slalom 110 c.c. sumergida parcialmente en el agua acumulada sobre la cinta asfáltica. Entre ambos vehículos, hallaron a un joven sin vida, tendido en el agua.

El conductor de la camioneta, un hombre mayor de edad domiciliado en Tacuarendí, manifestó que momentos antes circulaba por la ruta cuando perdió el control del vehículo debido a la acumulación de agua, lo que provocó el derrape y posterior impacto contra la motocicleta.

El automovilista fue asistido en el lugar y trasladado por una unidad sanitaria del SIES 107 al Samco local.

Tras las actuaciones correspondientes y con documentación hallada en el lugar, se logró identificar a la víctima fatal como Robert Wilson, de 20 años de edad, domiciliado en la localidad de El Rabón.

En el lugar trabajó el Grupo Técnico, y se hizo presente el médico policial, quien dispuso prescindir de la autopsia y autorizar la entrega del cuerpo a sus familiares para su velatorio e inhumación.

Colaboraron además efectivos de la Patrulla Urbana Zona Norte, Guardia Provincial y Bomberos Voluntarios.