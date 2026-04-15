Las Toscas: Aprehenden a un hombre por intento de robo y violación de domicilio

El sospechoso fue sorprendido tras ingresar a un patio y sustraer una bolsa. Intentó huir al advertir la presencia policial, pero fue detenido en las inmediaciones.

Este martes 14 de abril de 2026, alrededor de las 11:50 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas intervino en un hecho ocurrido en calle 23, entre 8 y 10.

Según informaron fuentes policiales, mientras realizaban tareas de patrullaje, los efectivos fueron alertados por transeúntes sobre la presencia de un sujeto, vestido con una campera gris y negra, que habría ingresado al patio de una vivienda lindera a una panadería, retirándose del lugar con una bolsa.

Con los datos aportados, los uniformados realizaron un rastrillaje por la zona y lograron divisar al sospechoso, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue rápidamente aprehendido e identificado como un vecino de la ciudad.

El individuo fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por los delitos de robo en grado de tentativa y violación de domicilio.

De las diligencias realizadas, se estableció además que el involucrado habría intentado vender pedazos de leña a una vecina del lugar. El damnificado fue un hombre mayor de edad.