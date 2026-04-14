Fin de semana a puro vóley para el Club Bomberos

El Club Bomberos Vivió unas jornadas increíbles participando del torneo de Regatas Resistencia y de la Copa Indoor en la localidad de Presidencia de la Plaza.

Más de 70 jugadores y jugadoras fueron parte de esta gran movida:



Copa Indunor 2026



2 equipos Sub 12 femeninos

2 equipos Sub 14 masculinos

1 equipo Sub 14 femenino

Torneo Regatas Resistencia



Ambas ramas Sub 16 compitiendo en Resistencia. El equipo sub 16 masculino se consagró SUBCAMPEÓN DE LA COPA DE PLATA y el equipo sub 16 femenino quedó en la puerta de la final cayendo 2-0 en la semifinal de ORO contra Social Las Breñas.



Las bomberitas Sub 12 se coronaron CAMPEONAS INVICTAS de la primera edición sub 12 de la Copa Indunor. Un logro que llena de orgullo a todo el club.



SUBCAMPEONES DE LA COPA DE ORO SUB 14



Felicitaciones a los profes que trabajan siempre para dejar al club en lo más alto.

Se destaca también el enorme acompañamiento de las familias, que siempre están presentes, apoyando y apostando al crecimiento del club.

¡A seguir trabajando y disfrutando de este hermoso deporte!