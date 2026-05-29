Villa Ocampo: Daina Ramírez impulsó proyectos sobre donación de órganos, actos patrios e inclusión

La concejal dialogó en el programa Estilo Propio y abordó proyectos vinculados a la salud, los actos patrios, la inclusión y la participación ciudadana.

En la mañana del viernes 29 de mayo, la concejal Daina Ramírez mantuvo una entrevista telefónica con el programa Estilo Propio, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde se refirió a diversas iniciativas impulsadas desde el Concejo Municipal de Villa Ocampo, poniendo especial énfasis en la concientización sobre la donación de órganos, la reciente aprobación de ordenanzas vinculadas a los actos patrios y distintas actividades comunitarias promovidas por el espacio político que integra.

Durante la entrevista, Ramírez explicó que recientemente fue presentado un proyecto de ordenanza orientado a promover la concientización sobre la donación de órganos y tejidos, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, que se conmemora cada 30 de mayo.

La iniciativa, impulsada originalmente por María Luisa Grismado y trabajada junto a la concejal Andrea Cracogna, surge a partir de la necesidad de acercar al norte santafesino campañas de información y sensibilización que habitualmente se desarrollan en otras regiones de la provincia.

La edil recordó la importancia de la Ley Justina y destacó que actualmente todas las personas son consideradas potenciales donantes, salvo manifestación expresa en contrario. En ese sentido, subrayó que un solo donante puede llegar a salvar hasta siete vidas, remarcando la necesidad de generar mayor información y conciencia social sobre la temática.

Asimismo, informó que el proyecto contempla la realización de campañas educativas y actividades de difusión cada año, articuladas con organismos especializados como el CUDAIO y el INCUCAI, con el objetivo de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre la donación de órganos y tejidos.

Actos patrios con fechas inamovibles

Otro de los temas abordados fue la reciente aprobación de una ordenanza que establece la realización obligatoria de los actos oficiales correspondientes al 25 de Mayo y al 9 de Julio en sus fechas históricas.

Ramírez señaló que la iniciativa busca fortalecer el sentido patriótico y promover una mayor participación de la comunidad en las celebraciones nacionales. Además, explicó que la normativa invita al Ejecutivo Municipal a desarrollar un esquema itinerante para que los actos puedan realizarse en distintos establecimientos educativos de la ciudad.

La ordenanza incorpora además criterios de accesibilidad e inclusión, contemplando espacios preferenciales para personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida, así como la incorporación progresiva de recursos visuales y audiovisuales que permitan una participación más amplia e inclusiva.

Actividades educativas y comunitarias

En otro tramo de la entrevista, la concejal destacó una reciente actividad desarrollada junto a estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 699, donde se presentó el libro «Yo Soy Matías», una obra que aborda temas vinculados a la identidad, la adopción y la superación personal.

Según expresó, la experiencia generó un importante intercambio emocional y reflexivo entre los jóvenes, reafirmando la importancia de crear espacios de diálogo y formación dentro de la comunidad.

Se viene el torneo «Barrio al Ángulo»

Ramírez también anunció la realización del torneo de penales «Barrio al Ángulo», organizado por Espacio Abierto junto al Complejo Deportivo La Academia.

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de junio, desde las 14 horas, en barrio El Progreso, y estará destinado a equipos masculinos y femeninos integrados por seis participantes.

La propuesta busca promover el encuentro comunitario y comenzar a vivir el clima mundialista con una actividad recreativa destinada a jóvenes y familias, ya que además contará con espacios especialmente preparados para las infancias.

Debate sobre el futuro del Concejo Municipal

Finalmente, la edil fue consultada sobre la posibilidad de ampliar la cantidad de integrantes del Concejo Municipal de Villa Ocampo, en función de la nueva legislación provincial y del crecimiento demográfico de la ciudad.

Ramírez manifestó que actualmente considera que el cuerpo legislativo funciona adecuadamente con seis concejales, aunque reconoció que la normativa vigente establece que hacia el futuro los concejos deberán contar con una composición impar.

Asimismo, sostuvo que cualquier modificación debería ser debatida con la participación de la comunidad, entendiendo que se trata de una discusión institucional importante para el futuro de la representación política local.

Con una agenda marcada por la salud pública, la educación, la inclusión y la participación ciudadana, la concejal Daina Ramírez ratificó durante la entrevista su compromiso con el desarrollo de iniciativas que fortalezcan el vínculo entre las instituciones y la comunidad ocampense.

Gentileza: Antonio Paré