Este sábado comienza el cronograma de pagos en la Provincia

El cronograma de pagos de salarios de mayo comenzará este sábado y se abonará en tramos hasta el 6 de junio para activos y pasivos.

El gobierno dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes de mayo a activos y pasivos de la administración pública provincial, el cual se iniciará el sábado 30 de este mes y se extenderá hasta el 6 de junio.

De acuerdo a lo informado oficialmente, los sueldos comenzarán a acreditarse desde el sábado 30 de mayo y se abonarán de manera progresiva, en función de los tramos establecidos.

Cronograma de pago

Sábado 30 de mayo: hasta 910.000 pesos.

Martes 2 de junio: desde 910.001 hasta 1.200.000 pesos.

Miércoles 3 de junio: desde 1.200.001 hasta 1.390.000 pesos.

Jueves 4 de junio: desde 1.390.001 hasta 1.700.000 pesos.

Viernes 5 de junio: desde 1.700.001 hasta 2.280.000 pesos.

Sábado 6 de junio: superior a 2.280.001 pesos.