Cotelvo: Nueva camioneta 0 Km.

COTELVO Servicios adquirió una nueva camioneta Toyota 0 Km., la que está destinada a la movilidad del equipo técnico perteneciente al servicio de Internet.

Esto permitió reasignar internamente el uso de otros utilitarios, poniendo a la venta una unidad Toyota modelo 2009 y manteniendo el plan de actualización del parque automotor de la cooperativa; ya que es una constante preocupación del Consejo de Administración poder disponer de vehículos y maquinarias acorde a las necesidades y exigencias de los diferentes servicios que brinda COTELVO.