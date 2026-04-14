Las Toscas: Robo domiciliario en la zona del Ingenio

Una mujer denunció la sustracción de dinero en efectivo de su vivienda. Los sospechosos fueron identificados mediante cámaras de vigilancia y detenidos horas más tarde.

En la jornada del lunes 13 de abril de 2026, alrededor de las 12:20 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte, dependiente de la U.R. IX Las Toscas, intervino en un hecho de robo ocurrido en la zona de Ingenio Las Toscas.

El procedimiento se inició tras tomar conocimiento, a través de la Comisaría 5ta., de una denuncia radicada por una mujer mayor de edad. La misma manifestó que observó a dos sujetos salir desde el interior de su domicilio, movilizándose en bicicletas. Al intentar seguirlos, los individuos emprendieron la huida.

Según relató la víctima, mediante la revisión de cámaras de vigilancia pudo constatar que uno de los hombres ingresó a una oficina de la vivienda y sustrajo dinero en efectivo desde un cajón.

A partir de las diligencias investigativas realizadas, el personal policial logró establecer que no serían ajenos al hecho dos hombres mayores de edad. En consecuencia, efectivos se constituyeron en el lugar de residencia de los sospechosos, en zona de Cannan (Ruta Provincial 100 S), donde procedieron a la aprehensión de ambos, quienes fueron trasladados a sede policial.

Se dio intervención a la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones correspondientes.