Villa Ocampo: Se realizó con éxito el 34° Concurso de Pesca Variada con Devolución

Durante el pasado fin de semana, los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril , se llevó a cabo en nuestra ciudad el 34° Concurso de Pesca Variada con Devolución , su Noche de Peñas , y el Concurso de Pesca con Devolución de Costa , siendo uno de los eventos más importantes y representativos de Villa Ocampo.

Esta tradicional propuesta, que año tras año convoca a pescadores, familias y visitantes de distintos puntos de la región y el país, se consolida como un evento turístico, deportivo y social de gran relevancia, posicionando a la ciudad como un destino destacado dentro del calendario provincial.

A lo largo de las tres jornadas se vivieron momentos de encuentro, disfrute y competencia, en un marco natural único que caracteriza a nuestra región y que forma parte de la identidad ocampense.



El día domingo, en el cierre del concurso, se realizó la entrega de premios en el podio, donde estuvo presente el intendente de la ciudad, Prof. Cristian Marega, quien acompañó la jornada final y felicitó a los participantes por su desempeño, destacando además la importancia de seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas que promueven el turismo y el desarrollo local.

Desde el Municipio se valoró el trabajo conjunto de las instituciones organizadoras, colaboradores y participantes, que hacen posible la realización de este evento, reafirmando el compromiso de continuar impulsando propuestas que potencien a Villa Ocampo como destino turístico y espacio de encuentro para toda la comunidad.