Villa Ocampo celebró un nuevo aniversario de su declaración como ciudad

Este 12 de abril, Villa Ocampo conmemoró un nuevo aniversario de un hecho fundamental en su historia: su declaración como ciudad en el año 1962.

En esa fecha, mediante el Decreto Provincial N.º 3925, Villa Ocampo alcanzó el estatus de ciudad al haber superado los 10.000 habitantes , marcando un antes y un después en su desarrollo institucional, social y político.

A partir de ese momento, la localidad comenzó a contar con un gobierno municipal propio, conformado por un intendente —elegido cada cuatro años— y un Concejo Municipal integrado por seis miembros, que se renuevan por mitades cada dos años, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 2756 de Municipalidades y Comunas de Santa Fe.

Este aniversario representa una oportunidad para reconocer el crecimiento de la ciudad, valorar su historia y proyectar su futuro, reafirmando el compromiso de seguir construyendo, entre todos, una Villa Ocampo cada vez más desarrollada, participativa y con mayores oportunidades para su comunidad.