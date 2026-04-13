Villa Ocampo celebró la Feria Ocampense por el Día del Artesano

El pasado domingo 12 de abril, Villa Ocampo vivió una jornada especial con la realización de la Feria Ocampense por el Día del Artesano , un espacio pensado para poner en valor el trabajo de los artesanos y emprendedores locales.

La actividad se llevó a cabo en el sector de Ingreso a la ciudad, donde vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una propuesta variada que incluyó artesanías, dulces caseros, juegos, plantas y diversos productos elaborados por manos ocampenses .

Además, la feria contó con la presencia de puestos gastronómicos y una destacada propuesta de música en vivo, generando un ambiente festivo y de encuentro para toda la comunidad.

La jornada tuvo una muy buena convocatoria, consolidándose como un espacio de promoción de la producción local y fortalecimiento del vínculo entre emprendedores y vecinos.

Desde el Municipio se destacó la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo celebran fechas significativas como el Día del Artesano, sino que también impulsan el desarrollo económico local y fomentan el acompañamiento a quienes, con esfuerzo y creatividad, generan valor en la ciudad.