Las Toscas: Invitan a la presentación del libro “Soy El Matías. Ni víctima ni premio consuelo”

La actividad se realizará el miércoles 27 en la Escuela José Manuel Estrada y abordará una historia real vinculada a la identidad, la adopción y la superación personal.

La Municipalidad de Las Toscas invitó a la comunidad a participar de la presentación del libro Soy El Matías. Ni víctima ni premio consuelo, una obra basada en una historia real que aborda temas vinculados a la identidad, la adopción y los procesos de superación personal.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 27, a las 10:00, en la E.E.S.O.P.I. Nº 8125 José Manuel Estrada, con ingreso por calle 21.

Desde la organización destacaron que el encuentro busca generar un espacio de reflexión e intercambio a partir del relato plasmado en el libro, acercando a la comunidad una experiencia atravesada por la búsqueda de identidad y el crecimiento personal.

La invitación está abierta al público y se agradeció especialmente el acompañamiento de quienes deseen participar de la jornada.