Presupuesto Participativo Joven en Villa Ocampo: “Jóvenes en Movimiento” fue el proyecto elegido

El pasado domingo 12 de abril, se llevó a cabo en Villa Ocampo la jornada de votación del Presupuesto Participativo Joven, una iniciativa que promueve la participación activa de los jóvenes en la construcción de propuestas para la comunidad.

La convocatoria contó con una importante participación de vecinos y vecinas, especialmente jóvenes, quienes se acercaron a emitir su voto y acompañar este espacio democrático, demostrando un fuerte compromiso con el presente y futuro de la ciudad.

Durante la jornada, se pusieron a consideración cinco proyectos elaborados por grupos de jóvenes locales, abarcando temáticas vinculadas al deporte, la cultura, la educación y el ambiente .

Como resultado de la votación, el proyecto ganador fue “Jóvenes en Movimiento”, una propuesta que plantea la creación de un espacio deportivo juvenil a través de la conformación de una Liga Juvenil de vóley y la realización de jornadas deportivas comunitarias, con el objetivo de fomentar la participación, los hábitos saludables y la inclusión social.

Desde el Municipio se destacó la gran respuesta de la comunidad, que acompañó con entusiasmo esta propuesta participativa, consolidando un espacio donde las ideas de los jóvenes no solo son escuchadas, sino que se transforman en acciones concretas.

El Presupuesto Participativo Joven continúa posicionándose como una herramienta clave para fortalecer la participación ciudadana y promover el protagonismo de las nuevas generaciones en el desarrollo de Villa Ocampo.



El Presupuesto Participativo Joven es una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección de Juventudes , que tiene como objetivo promover la participación activa de los jóvenes en la construcción de proyectos para sus comunidades.

En este marco, los fondos asignados a cada localidad se determinan en función de la cantidad de habitantes. En el caso de Villa Ocampo, se destinó un total de $15.000.000 (quince millones de pesos argentinos), que serán aplicados al proyecto ganador de la votación realizada el pasado domingo 12 de abril.

El proyecto seleccionado fue “Jóvenes en Movimiento”, presentado por la E.E.S.O.P.I. N.º 8114 «Santísima Virgen Niña» de la ciudad, el cual propone la generación de espacios deportivos juveniles a través de jornadas comunitarias y la promoción de la actividad física y la inclusión social.

Cabe aclarar que, en el marco de esta iniciativa, los proyectos se identifican institucionalmente por la escuela, y no de manera individual por los participantes, ya que el enfoque del programa está puesto en el trabajo colectivo y el protagonismo grupal.