Schueri: Cuando los árboles terminan tapando el bosque

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Maximiliano Pullaro y Javier Milei tuvieron buenas noticias para dar, pero las coyunturas las terminaron difuminando entre la niebla de la política.

Dice el columnista Joaquín Morales Sola: “el Presidente dijo, sin que nadie lo contradijera, que el “consumo está en niveles históricos”. Algunos economistas explicaron aquel desmesurado alarde sobre el consumo como el resultado de una fórmula matemática demasiado confusa y arbitraria. Significa el reparto entre el número total de ciudadanos de lo que queda después del total de los gastos del país (incluidas las exportaciones, las importaciones y los desembolsos del Estado, entre otras cosas). Distribuyen ese resultado de igual modo entre un multimillonario y un jubilado que percibe el haber mínimo. Un divertimento intelectual”.

La semana pasada contábamos que Maximiliano Pullaro, contrastando con la posibilidad de la reelección por la que tanto se sacrificó, veía con cariño la posibilidad de una candidatura presidencial. Esta semana volvió a dar una entrevista, en este caso a cuatro periodistas de esta capital, quienes salieron –como sus pares rosarinos – presuponiendo lo mismo.



En su “encuestológico entorno” aseguran que nada más alejado de la realidad, toda vez que con el 35% de los votos podría ser reelecto, y hoy las proyecciones le dan no menos del 40% con una notable diferencia con el segundo.



El encuestador Roque Cantoia de Doxa Data, quien realizó un trabajo de campo en algunos Departamentos, dice que Javier Milei sostiene 45% promedio de aprobación y el gobernador arriba de ese número.

¿Sólo fue una cuestión temperamental?

Lo sucedido en la Cámara de Senadores entre el presidente pro tempore Felipe Michlig y el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico (fiduciado a través de la senadora Leticia Dri Gregorio) a raíz de un pedido de informes del propio Michlig relacionado con la terminación de un plan de viviendas iniciado por Nación en su Departamento, derivó en un exceso conceptual institucional y político que en el ecosistema propio y ajeno fue leído con particular atención. Y preocupación en el oficialismo.



Desde la cresta del Gobierno solo adujeron que “estas cosas se remedian con tiempo y silencio” (escucharemos qué dirá el Gobernador Pullaro cuando le pongan el primer micrófono enfrente) mientras que en el seno de Unidos se le escuchó decir a dirigentes del PS: “estas cuestiones internas no deberían ventilarse públicamente, por más de viejo arrastre que sean”.



El suceso fue aprovechado por el senador peronista Rubén Pirola – cual delantero con el arquero rival vencido – para recordar que distritos de su sector también son discriminados por la actual gestión, y no solo en materia de obras públicas.



Precisamente Unidos se había reunido dos días antes del encontronazo legislativo, para pulir la necesidad de mostrar la gestión y fortalecer el Frente ante un año electoral que ya comenzó a precalentar.

Terminó la Ley de Municipios. Ahora viene la batalla final: el Código Electoral

Una vez culminado el proceso de ordenar a los municipios y comunas con una nueva Ley, ahora viene la gran batalla política troyana 2026: el Código Electoral. Los senadores peronistas picaron en punta y ya ingresaron su propia iniciativa; mientras que en Unidos quieren saber cuál será el rumbo que la Casa Gris calibrará en el GPS político. Y surgen interrogantes: ¿estarán dispuestos los socialistas a morderse los labios como sucedió con la Ley de Municipios para no perturbar la “pax electoral” 2027? ¿Hubieron acuerdos (entre socialistas y radicales) en febrero del 2025 que ameritan ser respetados?



Por lo pronto, el peronismo – un sector al menos – cree que no hay necesidad de modificar el diseño de la actual boleta única (una papeleta por categoría) por una “a la cordobesa”: categorías en línea – con excepción de los senadores – dentro de una sola boleta. ¿Podría, con el nuevo diseño de boleta única, un precandidato a gobernador en las PASO – que nadie tiene pensado eliminar – llevar colectoras a diputados? Hoy es posible con las categorías por separado. Todo ello es trasladado a las municipalidades.



Además, y en eso también el peronismo está de acuerdo, todo aquel que desee encabezar una lista de diputados, deberá ser liderado por un candidato a gobernador. Actualmente eso no ocurre.



Después viene el piso electoral a superar por los precandidatos en las PASO para avanzar hacia las generales, y de allí el nuevo umbral para, en el caso de los cargos legislativos, acceder a una banca (la intención sería elevarlo del actual 3% del padrón al doble) punto este que, de la misma manera que con la condición de llevar candidato a gobernador para armar lista de diputados, encenderá los discursos de los Partidos minoritarios que gritarán “proscripción”, ó en el mejor de los casos “discriminación”.



Además el Poder Ejecutivo deberá homologar el Censo 2020 (llevado a cabo en el 2022 por la pandemia) a los fines de determinar la representación legislativa en las actuales y futuras municipalidades. Recordemos que la nueva Ley de Municipios pide bajar – o subir – el número de concejales de acuerdo con la cantidad de habitantes.

“A la uruguaya”; para unos sí y otros no

Hace un tiempo planteamos en esta columna que en los cenáculos gubernamentales habrían estado analizando que las PASO a gobernador y diputados sean “a la uruguaya” (figurativamente hablado) esto es: quien saliere segundo en la categoría Gobernador pudiera encabezar la lista de diputados del ganador. Inmediatamente nos respondieron que, a la par de ser descabellada la especie, era inconstitucional. Otros insisten que las PASO son una herramienta para dirimir lugares y no sería inconstitucional. ¿Habría que transformarlas en “PAS” entonces?



Ahora bien, lo acaban de incorporar la Ley de Municipios: “los vocales de la Comisión Municipal serán elegidos de manera conjunta con el Intendente, ingresando dos (2) miembros de la lista que resulte ganadora, y una (1) banca para el candidato de la lista que resulte segunda en la categoría Intendente, si alcanzaren el piso que establece la ley electoral”.

Habemus acuerdo con Ansés

El gobernador Pullaro firmó con ANSES el convenio de financiamiento, mediante el cual el organismo nacional transferirá a la Provincia de Santa Fe la suma de ciento veinte mil millones de pesos en doce cuotas iguales mensuales y consecutivas de diez mil millones de pesos, a partir del mes de mayo de 2026 y hasta abril del 2027 en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo del sistema previsional resultante de la auditoría del ejercicio 2026.



Las partes se comprometen a “aunar los esfuerzos y colaborar recíprocamente con el objetivo de calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la Provincia para los ejercicios 2020 a 2025 inclusive”, donde la falta de colaboración de las partes “suspenderá de pleno derecho la ejecución del presente acuerdo”, según surge del texto ingresado el pasado jueves a la Cámara de Senadores de la Provincia para su ratificación parlamentaria.

Esta semana arrancará el 2027. En la Provincia y la Nación.