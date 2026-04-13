Orfilio Marcón confirmó más de $120.000.000 para escuelas del departamento Gral. Obligado

El Senador anunció que en dias más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.
Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:
RECONQUISTA
Escuela Técnica 634
$ 12.102.000 compra de herramientas
VILLA GUILLERMINA Escuela Primaria 6002 *$ 7.491.000* refuerzos sistema eléctrico
LANTERI
Escuela Primaria 6215
$ 20.514.000 construcción tinglado
LAS GARZAS Escuela Primaria 883 *$ 593.000* conexiones internas
RECONQUISTA
Escuela Secundaria 524
$ 6.492.000 arreglos edilicios
PUERTO RECONQUISTA Escuela Primaria 377 *$ 4.959.000* reparación de galerías
AVELLANEDA
Escuela Primaria 1205
$ 15.501.000 obras de desagües
RECONQUISTA Escuela Comercio 43 *$ 1.128.000* compra exhibidora
LA LOLA
Escuela Secundaria 4314
$ 5.980.000 compra tractor corta césped
PUERTO RECONQUISTA Escuela Primaria 377 *$ 4.114.000* para losa galería
LOS LAPACHOS
Escuela Secundaria 4334
$ 9.270.000 para equipos climatizadores
RECONQUISTA Profesorado 4 *$ 3.443.000* cortinas black – out
RECONQUISTA
Escuela Técnica 634
$2.998.000 reparación de sanitarios
LANTERI Escuela primaria 6215 *$ 2.195.000* equipo climatizador
RECONQUISTA
Escuela primaria 1288
$ 3.160.000 equipo climatizador
RECONQUISTA Escuela Secundaria 720 *$ 499.000* equipo Starlink
EL ARAZÁ
Escuela Secundaria 559
$ 19.761.000 mejoras en infraestructura
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«Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento«, afirmó Marcón.