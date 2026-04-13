Orfilio Marcón confirmó más de $120.000.000 para escuelas del departamento Gral. Obligado

El Senador anunció que en dias más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.

Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:

RECONQUISTA
Escuela Técnica 634
$ 12.102.000 compra de herramientas

VILLA GUILLERMINA Escuela Primaria 6002 *$ 7.491.000* refuerzos sistema eléctrico

LANTERI
Escuela Primaria 6215
$ 20.514.000 construcción tinglado

LAS GARZAS Escuela Primaria 883 *$ 593.000* conexiones internas

RECONQUISTA
Escuela Secundaria 524
$ 6.492.000 arreglos edilicios

PUERTO RECONQUISTA Escuela Primaria 377 *$ 4.959.000* reparación de galerías

AVELLANEDA
Escuela Primaria 1205
$ 15.501.000 obras de desagües

RECONQUISTA Escuela Comercio 43 *$ 1.128.000* compra exhibidora

LA LOLA
Escuela Secundaria 4314
$ 5.980.000 compra tractor corta césped

PUERTO RECONQUISTA Escuela Primaria 377 *$ 4.114.000* para losa galería

LOS LAPACHOS
Escuela Secundaria 4334
$ 9.270.000 para equipos climatizadores

RECONQUISTA Profesorado 4 *$ 3.443.000* cortinas black – out

RECONQUISTA
Escuela Técnica 634
$2.998.000 reparación de sanitarios

LANTERI Escuela primaria 6215 *$ 2.195.000* equipo climatizador

RECONQUISTA
Escuela primaria 1288
$ 3.160.000 equipo climatizador

RECONQUISTA Escuela Secundaria 720 *$ 499.000* equipo Starlink

EL ARAZÁ
Escuela Secundaria 559
$ 19.761.000 mejoras en infraestructura
~~~~~

«Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento«, afirmó Marcón.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar