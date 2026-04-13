Provincia reintegró a empresas y contribuyentes más de $5.000 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

En el primer año de vigencia del régimen, la Provincia de Santa Fe tramitó cerca de 2.000 solicitudes y acreditó más de $ 5.320 millones a contribuyentes. La medida se enmarca en una estrategia de reducción de la carga tributaria que incluye créditos fiscales, deducciones por empleo y beneficios vinculados al consumo energético.

Al cumplirse un año de la implementación del régimen de devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se tramitaron casi 2.000 solicitudes que derivaron en reintegros por un total de $ 5.320 millones a contribuyentes santafesinos. La iniciativa forma parte del conjunto de políticas que impulsa el Gobierno de Santa Fe para aliviar la presión tributaria sobre el sector productivo.



Entre las medidas complementarias se destacan los créditos fiscales y la posibilidad de deducir del impuesto los sueldos de nuevos empleados y el costo de la energía eléctrica, entre otros beneficios previstos en la normativa vigente.



En respuesta al pedido del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar en un esquema de alivio fiscal, a comienzos de 2025 se puso en marcha el sistema de devolución de saldos a favor (SAF) del impuesto sobre los Ingresos Brutos.



Durante el primer año de aplicación, la Administración Provincial de Impuestos (API) devolvió exactamente $ 5.320.232.996 correspondientes a saldos a favor, a partir de 1.928 solicitudes gestionadas de manera online a través del sitio oficial del organismo.



El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó: “La devolución de los SAF directamente al CBU del contribuyente fue una de las primeras medidas innovadoras que implementamos, y se fue complementando con otros beneficios impositivos en el marco de la agenda de reducción de impuestos que impulsa el Gobierno santafesino”.



El funcionario subrayó, además, el proceso de digitalización de la API, que permitió que el trámite se realice de manera íntegramente online, simplificando tiempos y requisitos administrativos.

Devoluciones interjurisdiccionales

En paralelo, la Provincia avanzó en un esquema inédito a nivel nacional: la devolución de saldos a favor de carácter interjurisdiccional.



En este marco, la API de Santa Fe y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementaron el Procedimiento de Imputación Recíproca Interjurisdiccional (PIRI), mediante la firma de un convenio bilateral.



El mecanismo permite que contribuyentes radicados en la Ciudad de Buenos Aires soliciten la devolución de saldos a favor en Santa Fe, mientras que los contribuyentes santafesinos con créditos en CABA pueden gestionar el reintegro a través del sitio web de AGIP.



Durante el primer mes de implementación del PIRI se compensaron $ 170 millones entre ambas jurisdicciones, en respuesta a 61 solicitudes.



El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, señaló: “Fuimos dando respuesta a reclamos históricos de manera innovadora. Este camino nos permite consolidar una medida inédita en el país y marcar un rumbo para el trabajo conjunto con otras jurisdicciones”.



El acuerdo -el primero de estas características en Argentina- habilita a los contribuyentes a solicitar mensualmente la devolución de hasta $ 10 millones por saldos a favor de Ingresos Brutos y fija un tope de compensación mensual de $ 100 millones entre ambas jurisdicciones.