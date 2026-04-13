Villa Ocampo: Se realizó la segunda jornada de la Clínica Habilitante para Entrenadores de Fútbol Infantil

El pasado sábado 11 de abril, en el Complejo ARNO, se llevó a cabo la segunda jornada de la Clínica Habilitante para Entrenadores de Fútbol Infantil, una propuesta de formación teórico-práctica destinada a fortalecer el trabajo con niños y niñas en el ámbito deportivo .

La capacitación estuvo a cargo de los disertantes Carlos Vignales, Director de la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino (sección Santa Fe), y Luis Meyer, quienes abordaron contenidos vinculados a la formación física, técnica y táctica en el fútbol infantil.

Durante la jornada, los participantes pudieron adquirir herramientas fundamentales para el desarrollo integral de los jóvenes deportistas, promoviendo prácticas responsables, formativas y acordes a las distintas etapas de crecimiento.

Esta iniciativa forma parte de un ciclo de capacitaciones impulsado desde el área de Deportes, que continuará desarrollándose en próximas jornadas, con el objetivo de profesionalizar y jerarquizar el rol de los entrenadores en la comunidad.

Asimismo, se recuerda que al finalizar el ciclo se entregarán certificados de asistencia, en el marco de la disposición municipal que establece la formación como requisito para desempeñarse como entrenador de fútbol infantil en la ciudad.