Villa Ocampo: Un hombre murió tras volcar con su camioneta en un camino vecinal

Un trágico accidente de tránsito se registró alrededor de las 18.00 horas del domingo 12 de abril de 2026 en un camino vecinal de la ciudad de Villa Ocampo, donde un hombre de 37 años perdió la vida.

El hecho ocurrió en el camino vecinal Nº 16, en jurisdicción ocampense, que conecta con la zona de islas donde se había desarrollado un concurso de pesca. Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux, dominio AE642BN, conducida por Sergio Matías Wirth, perdió el control mientras circulaba en dirección sur, produciéndose el vuelco del rodado.

Tras el aviso telefónico, efectivos de la Comisaría Cuarta arribaron rápidamente al lugar y solicitaron la presencia del servicio de emergencias SIES 107, que trasladó al conductor al hospital SAMCO local. Sin embargo, desde el nosocomio se informó posteriormente su fallecimiento.



En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal del Grupo Técnico Criminalístico, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Según las primeras informaciones, el conductor habría intentado esquivar un pozo, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, desplazándose por la banquina y volcando. Además, se indicó que no llevaría colocado el cinturón de seguridad al momento del siniestro.

Tras consulta con el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para su inhumación.

Gentileza: Las Toscas Multimedios