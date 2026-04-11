Reconquista: la Mesa Intersectorial para el abordaje del suicidio avanzó en diagnósticos y estrategias regionales

El Ministerio de Salud de la Provincia convocó a un nuevo encuentro en el norte santafesino para fortalecer el trabajo articulado entre salud, gobiernos locales, instituciones y organizaciones sociales. Durante la jornada se compartieron diagnósticos territoriales y se presentó la Guía de Cuidados para el abordaje de la problemática.

La Mesa Intersectorial Regional de Abordaje y Prevención del Suicidio volvió a reunirse este viernes en Reconquista, con la participación de autoridades provinciales, equipos de salud, gobiernos locales, organizaciones sociales e instituciones de la región.



Del encuentro participaron el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa; el diputado provincial, Sergio Rojas; la directora de la Región de Salud-Nodo Reconquista, Luciana Ramoa; la coordinadora de Salud Mental de esa región, Laura Dellarosa; entre otras autoridades y referentes de los departamentos General Obligado, Vera y San Javier.



La coordinadora del Programa Provincial de Abordaje del Suicidio, Cristina Gentile, explicó que se trató del tercer encuentro de estas características en la región y remarcó que la iniciativa busca fortalecer la participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Diagnósticos y herramientas para la prevención

Gentile señaló que uno de los ejes del encuentro fue la puesta en común de diagnósticos situacionales elaborados en cada zona, para identificar particularidades territoriales y definir medidas de acción.

“Cada zona tiene sus características y por eso es importante construir un diagnóstico situacional, compartirlo y pensar estrategias de abordaje”, indicó.



En ese sentido, detalló que durante la jornada también se trabajó sobre distintas estrategias de prevención, asistencia y “postvención”, el acompañamiento posterior a suicidios consumados.



Además, se presentó la “Guía de cuidados sobre el abordaje de suicidios y autolesiones en su prevención y posvención para el abordaje de la problemática del suicidio”, una herramienta elaborada para el ámbito de la salud pero que, según remarcó, “es importante que todos los sectores de la comunidad conozcan”.

Una problemática que requiere corresponsabilidad

La coordinadora provincial sostuvo que las estrategias para abordar esta problemática “tienen que ser intersectoriales”, porque muchas veces detrás de las situaciones de sufrimiento aparecen otras vulneraciones, como violencia, abuso o falta de acceso a derechos. “Es una problemática de salud pública y un eje de gobierno, pero salud sola no puede. También tiene que intervenir la escuela, los clubes y otros espacios de la comunidad”, afirmó.



Gentile agregó que el fortalecimiento del primer nivel de atención es una de las prioridades del trabajo provincial, para que los equipos territoriales puedan acompañar las situaciones antes, durante y después de una crisis.



También remarcó la importancia de mejorar la calidad de los datos para construir políticas públicas más precisas. En ese marco, explicó que se viene trabajando para diferenciar los intentos de suicidio de las autolesiones, ya que se trata de situaciones distintas que requieren abordajes específicos.

El rol de la red de salud para el acompañamiento territorial

El director del Hospital Central de Reconquista, Juan José Nardin, destacó que el efector participa activamente de la Mesa junto a otros equipos de la región y recordó que el trabajo del hospital abarca no solo los intentos de suicidio sino todas las problemáticas de salud mental.



Durante 2025, el Hospital registró 930 internaciones vinculadas a salud mental, lo que representó el 7 por ciento de un total de 12.994 internaciones. En los primeros tres meses de 2026, en tanto, se contabilizaron 250 internaciones, en línea con el promedio del mismo período del año anterior.



Nardin señaló que cada situación requiere un abordaje diferente según el diagnóstico, el contexto familiar y las condiciones sociales de cada paciente. Por eso, remarcó que el trabajo no se limita al equipo de salud mental sino que involucra principalmente un abordaje integral de todo el personal; y también a las familias, los gobiernos locales, los Samco, los centros de salud y otras instituciones.



“Trabajamos no solo en la internación del paciente agudo, sino también en el seguimiento posterior, una vez que recibe el alta”, explicó.



En ese sentido, detalló que cuando una persona egresa del hospital se articula con el equipo del centro de salud de referencia para compartir la información de la internación y coordinar el acompañamiento posterior.