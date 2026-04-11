Cudaio: Provincia capacita al personal para fortalecer los procesos de donación pediátrica

Fue en una jornada sobre la implementación de la donación en asistolia, que permite aumentar los trasplantes de órganos y dar respuesta a más niños y niñas que se encuentran en lista de espera. Se desarrolló en el Hospital de Niños Dr Orlando Alassia, con más de 200 profesionales que se sumaron desde distintos puntos del país.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de su Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio), continúa con capacitaciones para optimizar los procesos de donación y trasplante, garantizando estándares de calidad y promoviendo una mayor accesibilidad para los pacientes en lista de espera. Este jueves, junto al Incucai, se desarrolló una jornada de capacitación sobre donación en asistolia en el ámbito pediátrico, destinada a equipos de salud de unidades críticas.



La actividad se desarrolló en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe, con la participación de equipos interdisciplinarios de distintos efectores de la provincia vinculados a la atención de pacientes críticos y al proceso de donación de órganos. La temática convocó a más de 200 personas en modalidad presencial y virtual, destacando la asistencia de profesionales de distintos lugares del país, entre ellos Salta, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.



Durante la jornada se abordaron aspectos clínicos, éticos y organizativos vinculados a la donación en asistolia, una práctica que amplía las posibilidades de procuración de órganos y requiere de protocolos específicos y trabajo articulado entre los equipos de salud.



La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, destacó la convocatoria de la propuesta y el hecho de que Santa Fe fuera elegida como sede del encuentro, que contó además con el acompañamiento de integrantes de la Sociedad Argentina de Pediatría de la provincia. “Esta capacitación no es un hecho aislado, es parte de una política de salud pública que llevamos adelante por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Silvia Ciancio, para avanzar en la implementación de nuevas técnicas y dar respuesta a los 187 niños y niñas que hoy se encuentran en lista de espera”, señaló. Y remarcó que “en la implementación de esta estrategia, la Provincia de Santa Fe también fue pionera, ya que en 2025 realizamos el primer operativo en asistolia, en el Sanatorio de Niños de Rosario”. De la actividad participó el director del Hospital, Pablo Ledesma y miembros de los equipos interdisciplinarios.

Desafíos y sensibilización en las unidades críticas

Por su parte, Daniel Sáez, integrante de Cudaio y del equipo del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, de la ciudad de Rosario, se refirió a que “la donación de órganos es un aspecto de la especialidad de terapias intensivas y cuidados paliativos que recién está empezando en pediatría, lo que implica una gran chance para acompañar los pacientes en enfermedades graves, a sus familias en el proceso de duelo y a su vez generar una expectativa de vida a través de la donación”.



Jessica Sforza, integrante de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, destacó que “es muy necesario abordar la donación de órganos en los efectores pediátricos porque es un tema sensible pero de mucha importancia, ya que al final de la vida de un niño a partir de la donación es posible que otro pueda tener una posibilidad de seguir viviendo o de acceder a una vida de calidad”.