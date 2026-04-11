Las Toscas: Secuestran dos motos con pedido activo y aprehenden a un hombre

Dos procedimientos realizados el 10 de abril de 2026 en la ciudad de Las Toscas permitieron el secuestro de motocicletas con pedido de secuestro activo, en el marco de causas por encubrimiento.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 11.15 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte, en la intersección de calles 6 y 17, identificó a un hombre mayor de edad que circulaba en una motocicleta 110 cc, color gris, sin dominio visible y con faltantes de luces y cachas. Al consultar el rodado en el sistema, se constató que tenía pedido de secuestro vigente, por lo que se procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro del vehículo.



El segundo procedimiento tuvo lugar a las 14.37 horas, cuando efectivos de la Patrulla Urbana Zona Norte verificaron una motocicleta Yamaha YBR 125 cc en la intersección de calles 12 y 17, en el ingreso a la Escuela Técnica Nº 363. Según el sistema, el rodado había sido denunciado como sustraído el 10 de diciembre de 2024.



En este caso, un menor de edad que se encontraba en el establecimiento manifestó ser el propietario de la motocicleta. Tras dar intervención al fiscal juvenil, se dispuso que el menor sea identificado y continúe en libertad, mientras que se proceda al secuestro del vehículo.

Ambos procedimientos quedaron a disposición de la justicia, continuando la Comisaría V con las actuaciones correspondientes.