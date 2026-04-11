Florencia: Volcó un camión con ganado y el conductor fue hospitalizado

Un accidente de tránsito se registró en la tarde del 10 de abril de 2026 en jurisdicción de Florencia, donde un camión jaula volcó a la vera de la Ruta Nacional Nº 11.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 horas, a la altura del kilómetro 929, cuando por causas que se tratan de establecer un camión marca Mercedes Benz, color blanco, conducido por un hombre mayor de edad, terminó volcado sobre su lateral derecho.

Como consecuencia del siniestro, se abrió la jaula del vehículo, lo que provocó la salida de aproximadamente 48 animales vacunos. Los mismos fueron resguardados en un lugar seguro.

En tanto, el conductor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital SAMCO local para su atención médica. Las actuaciones continúan para determinar la mecánica del accidente.