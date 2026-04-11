Las Toscas: Avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción»

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS

ATENCIÓN AL PÚBLICO

El lunes 13 la Secretaría estará cerrada al público. Se realizarán tareas administrativas.

BENDICIONES

Desde el lunes las bendiciones de objetos religiosos, agua y velas se llevarán a cabo luego de Misa de lunes a viernes. Para evitar confusiones no se realizarán a través de Secretaría.

HORA SANTA VOCACIONAL Y MES ANIVERSARIO

El día jueves 16 se realizará la Hora Santa a las 19.00 horas en conjunto con los adoradores por celebrarse un mes más de la Capilla. Se concluirá con la Misa.

CAMBIO DE HORARIO

A partir del sábado 18 de abril cambia el horario de la Misa vespertina en el Templo a las 19.00 horas. Se mantiene la del domingo a la mañana a las 10.00 horas.

MISAS EN LOS BARRIOS

Domingo 19

17.00 horas en San Isidro

18.30 horas en San Expedito (Calle 2)

BENEFICIO PARROQUIAL

Se recuerda que el día viernes 17 se cierran los pedidos de tallarines a beneficio de la Parroquia. El dinero recaudado se utilizará para la iluminación y ventilación de los salones parroquiales que son de uso compartido. Como así también la compra de sillas nuevas para los mismos.

El grupo DIVINA MISERICORDIA, comunica que el BINGO se realizará el sábado 18 de abril en el predio de la cancha del Colegio Estrada a las 20.30 horas. Solicitan llevar silletas.

IAM

Todos los sábados a las 9.30 horas en el gimnasio del Colegio Estrada, se realizan los encuentros de Infancia y Adolescencia Misionera. Se invita a niños desde los 4 años en adelante a participar.

Si tenés 15 años o más y te gusta compartir actividades con niños, es porque Jesús te llama a ser animador. Acercate a Secretaría e inscribite para comenzar este hermoso camino.

GRUPO SCOUTS CRUZ DEL SUR

Todos los sábados de 16.00 a 18.00 horas en el gimnasio del Colegio Estrada se efectúan los encuentros de Scouts. Este grupo es para niños de 7 a 14 años.

Se convoca a adultos también, para formar parte del equipo de educadores. Quienes quieran acompañar en esta actividad pueden inscribirse en Secretaría.

BECAS DEL SEMINARIO

Recibimos los bonos para la campaña de apoyo a la formación sacerdotal. Acercarse a la Secretaría para inscribirse y colaborar con el Seminario Interdiocesano La Encarnación.

PEREGRINACIÓN A ITATÍ

Se encuentran a la venta los pasajes para la caminata de septiembre. Consultas e inscripciones en Secretaría.