Elevan a 8 años la condena a un hombre de Villa Ocampo por abuso sexual gravemente ultrajante

La Cámara de Apelaciones rechazó el planteo de la defensa y agravó la pena impuesta en primera instancia a Pablo Sebastián González. Además, ordenó su detención inmediata.

En la mañana del jueves 9 de abril de 2026, el juez de la Cámara de Apelaciones, Fabio Mudry, dio a conocer la resolución respecto de la condena impuesta a Pablo Sebastián González, de 32 años, quien había sido sentenciado en noviembre de 2025 a cuatro años y seis meses de prisión por delitos contra la integridad sexual.

Tras analizar los recursos presentados por las partes, el magistrado resolvió rechazar en su totalidad los agravios de la defensa, representada por el abogado Marcelo Venetucci, quien había solicitado la absolución del imputado. En tanto, hizo lugar parcialmente al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había requerido un cambio en la calificación legal del delito y una pena más severa.

De esta manera, la Cámara resolvió condenar a González como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente, imponiéndole una pena de ocho años de prisión efectiva y ordenando su detención inmediata. Así, la condena fue elevada de cuatro años y seis meses a ocho años de cumplimiento efectivo.

Por su parte, el fiscal Norberto Ríos había solicitado una pena de 14 años de prisión.

El juicio en primera instancia

El proceso judicial tuvo su inicio el 11 de noviembre de 2025 en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Las Toscas, donde se desarrolló el juicio oral y público contra González, oriundo de Villa Ocampo.

El tribunal, integrado por los jueces Gonzalo Eduardo Basualdo, Sergio Alberto Olivera y Martín Gauna Chapero —quien presidió la audiencia—, resolvió el 17 de noviembre de ese año condenarlo a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito de abuso sexual simple en carácter de delito continuado, agravado por la convivencia preexistente.

Durante el debate, la fiscalía sostuvo la acusación a cargo de Norberto Carlos Ríos, quien solicitó una pena de 14 años de prisión efectiva, mientras que la defensa pidió la absolución del imputado.

Los hechos investigados



Según la acusación, González abusó de su hijastra durante aproximadamente tres años, desde que la víctima tenía 11 hasta los 13 o 14 años. La denuncia fue radicada el 31 de julio de 2024 por la madre de la menor, quien en ese momento era pareja del imputado.

Ese mismo día, González fue detenido por orden del fiscal interviniente y permaneció privado de su libertad durante unos 100 días. Posteriormente, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria, situación en la que llegó al juicio oral.

En primera instancia, y pese a la condena, el imputado había continuado en libertad bajo restricciones. Sin embargo, con la resolución de la Cámara de Apelaciones, se dispuso su detención inmediata para el cumplimiento de la nueva pena impuesta.

Gentileza: Las Toscas Multimedios