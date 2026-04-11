Pullaro: “Queremos que todos sean parte de esta revolución deportiva que vive la provincia de Santa Fe”

El gobernador entregó aportes especiales a clubes que participan en ligas nacionales por un total de 570 millones de pesos. Valoró el rol de las entidades para “trabajar en valores y principios para construir una sociedad mejor”. Y se refirió a los Juegos Suramericanos, que se realizarán en la provincia en septiembre, como un “hito fundamental para dar vuelta la página” en Santa Fe.

En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la entrega de aportes especiales a clubes que participan en ligas nacionales. La iniciativa, impulsada junto con el Consejo Provincial del Deporte (CoProDe), busca acompañar a instituciones que representan a Santa Fe en competencias de alto nivel de fútbol, básquet y voleibol, tanto en ramas masculinas como femeninas.



Durante el acto, Pullaro señaló que “siempre van a tener el apoyo y el acompañamiento del Gobierno Provincial, porque tenemos que estar al lado de las más de 1.000 instituciones deportivas para que puedan desarrollarse y llevar adelante una tarea de contención que, junto a un Estado virtuoso, nos permitirá construir la sociedad que queremos”. Y agregó: “El deporte nos da los valores y principios que queremos que tenga la sociedad santafesina. Queremos que todos sean parte de esta revolución deportiva que vive la provincia de Santa Fe”.



Asimismo, el mandatario enumeró programas destinados a fortalecer a los clubes, como la ley de infraestructura deportiva, y recordó que en septiembre se disputarán los Juegos Suramericanos, a los que definió como “el evento deportivo más importante de América Latina”. En ese sentido, sostuvo que el evento será un “hito fundamental para dar vuelta la página” en la provincia: “Nos van a empezar a mirar con mucha admiración, porque nos pusimos de pie, trabajamos en valores y principios y construimos una sociedad mejor”.



Por su parte, la diputada nacional Gisela Scaglia afirmó que “lo que pasa en Santa Fe con el deporte no sucede en ninguna otra provincia del país”. Y añadió: “La provincia lleva adelante un acompañamiento histórico porque entendimos que en el deporte hay una red social y comunitaria invaluable, que ayuda a muchos chicos”.



Apoyo al deporte santafesino

A su turno, el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, destacó que es “el segundo año en el que podemos realizar esta entrega a clubes que participan en ligas nacionales”, y subrayó que “la indicación del gobernador Maximiliano Pullaro es apoyar y acompañar al deporte santafesino”. En esa línea, precisó que, a través de la distribución de utilidades, una parte se destina al Fondo Provincial del Deporte: en los primeros tres meses del año ya se transfirieron 750 millones de pesos.



En tanto, el secretario de Deportes, Fernando Maletti, sostuvo que “es la primera vez que un gobierno toma la decisión de apoyar a los clubes para que participen en ligas nacionales” y remarcó: “Tenemos la suerte de contar con una provincia muy rica en materia deportiva, con más de mil clubes de los que surgen muchos deportistas. También vemos el esfuerzo diario de dirigentes y profesores”.



Aportes clave

Por último, el presidente de la Federación Santafesina de Vóley, Fabián Bochatay, valoró el trabajo conjunto y afirmó que “muchísima gente trabaja para que el CoProDe funcione, se integren las asociaciones y los clubes puedan proyectarse a nivel nacional”. Además, consideró que “este acompañamiento económico es clave para que los clubes puedan competir y proyectarse en ligas nacionales”.



En el acto se entregaron aportes de 30 millones de pesos por disciplina a los clubes Gimnasia y Esgrima de Santa Fe (vóley masculino), Sportivo Suardi (básquet), Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario (vóley y básquet), Atlético Unión de Santa Fe (básquet), Deportivo Norte de Armstrong (básquet), Villa Dora de Santa Fe (vóley masculino y femenino), Son de Rosario (vóley masculino y femenino), Centenario Foot Ball de Venado Tuerto (básquet), Atlético Libertad de San Jerónimo Norte (vóley masculino), Atlético Provincial de Rosario (básquet), Atlético Santa Paula de Gálvez (básquet), Asociación Civil Deportiva y Recreativa Vóley Normal 3 (vóley masculino) y Sportivo Las Parejas (fútbol masculino).



La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de la Lotería de Santa Fe, da continuidad a una propuesta impulsada el año pasado por las federaciones que integran el CoProDe y reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el sostenimiento y la proyección del deporte santafesino.



También estuvieron presentes Capi, la mascota oficial de los Juegos; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; los intendentes de Santa Fe y Armstrong; el senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia; los diputados José Corral y Jimena Senn, además de dirigentes y representantes del CoProDe y de los clubes beneficiados.