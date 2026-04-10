Villa Ocampo: Miguel Merino brindó detalles sobre el Presupuesto Participativo Joven

En comunicación telefónica desde el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Miguel Merino, brindó detalles del Presupuesto Participativo Joven y convocó a la juventud ocampense a participar activamente de la jornada electoral.

En la mañana del jueves 9 de abril, en diálogo con Estilo Propio, el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana de Villa Ocampo, Miguel Merino, confirmó que este domingo se llevará adelante una instancia clave para la participación juvenil: la votación de proyectos en el marco del programa Presupuesto Participativo Joven, impulsado por el gobierno provincial.

Merino explicó que esta iniciativa permite que jóvenes de entre 15 y 29 años presenten ideas para mejorar su comunidad, las cuales son evaluadas en función de su viabilidad técnica y económica. En esta edición, la provincia destinó un total de 15 millones de pesos para financiar los proyectos seleccionados.

“El objetivo es que los jóvenes puedan transformar sus ideas en acciones concretas que impacten en su entorno”, remarcó el funcionario, destacando además que si bien la convocatoria estaba abierta a toda la comunidad, la mayoría de las propuestas fueron impulsadas por estudiantes de instituciones educativas locales como la E.E.S.O. N° 699, Escuela Técnica, Instituto, Virgen Niña y EFA.

Tras un proceso de análisis y factibilidad, se definió un proyecto por cada institución, los cuales serán sometidos a votación este domingo en el acceso a la ciudad, en el marco de una feria de artesanos locales. La votación se realizará de 18 a 20 horas, mediante un sistema abierto y transparente.

“Podrán votar todos los jóvenes de Villa Ocampo dentro del rango etario establecido. Incluso quienes no conozcan en detalle los proyectos, van a poder informarse en el lugar y emitir su voto”, explicó Merino, subrayando la importancia de este mecanismo como herramienta de participación democrática directa.

Entre las propuestas se destacan iniciativas vinculadas a espacios recreativos y deportivos, desarrollo turístico y actividades culturales y artísticas en distintos barrios, lo que evidencia el compromiso de la juventud con el crecimiento integral de la ciudad.

Finalmente, el funcionario señaló que las condiciones climáticas serían favorables para la jornada, lo que permitirá combinar la participación ciudadana con un espacio de encuentro comunitario.

En otro tramo de la entrevista, Merino hizo referencia a la suspensión de las castraciones programadas en el barrio 8 de Octubre debido a las inclemencias del tiempo, indicando que se trabaja en la reprogramación del cronograma.



La puesta en marcha del Presupuesto Participativo Joven marca un paso firme hacia una democracia más inclusiva, donde las nuevas generaciones no solo opinan, sino que deciden. Villa Ocampo abre así un espacio concreto para que la voz de los jóvenes se transforme en obras, en comunidad y en futuro.

Gentileza: Antonio Paré