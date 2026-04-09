Villa Ocampo: Detienen a un hombre por intentar ingresar a una vivienda

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la mañana del 9 de abril de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo, acusado de tentativa de hurto.

El hecho ocurrió alrededor de las 07.05 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte fue comisionado a una vivienda ubicada en bulevar Obligado y avenida San Martín, tras el llamado de una mujer que alertó que un sujeto intentaba forzar la puerta de su domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron al masculino en cuestión, quien fue identificado como un vecino de esa localidad. Al ser consultado sobre su presencia, respondió de manera evasiva y presentaba un fuerte aliento etílico.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y traslado a sede policial por el delito de tentativa de hurto, quedando a disposición de la justicia competente.