Villa Ocampo: Entrevista a Daina Ramírez sobre el funcionamiento del Concejo e iniciativas futuras

La concejal de Villa Ocampo dialogó en la mañana del jueves 9 de abril en el programa “Buen Día Villa Ocampo”, donde analizó el funcionamiento del Concejo, el vínculo con el Ejecutivo y adelantó iniciativas sociales, educativas y ambientales impulsadas desde su espacio.

En una entrevista concedida al programa “Buen Día Villa Ocampo”, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, la concejal Daina Ramírez brindó un análisis profundo sobre sus primeros meses de gestión, destacando los desafíos del trabajo legislativo y la importancia de construir políticas públicas sólidas y participativas.

Ramírez reconoció que el ritmo del Concejo no siempre coincide con las expectativas iniciales, aunque valoró positivamente los tiempos institucionales: “Uno quisiera que todo sea más rápido, pero los proyectos necesitan debate, elaboración y consenso para que realmente representen a la comunidad”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el proceso legislativo no termina en la redacción de una ordenanza, sino que requiere de articulación con el Ejecutivo para su implementación efectiva. “No es inmediato, hay tiempos que respetar y estructuras que acompañar”, explicó.

Trabajo en comisión y contacto con la comunidad

Uno de los puntos que la edil destacó fue la necesidad de fortalecer el trabajo en comisión y ampliar los espacios de debate. Además, subrayó su metodología de trabajo basada en el contacto directo con instituciones, profesionales y vecinos.

“Ser concejal no significa saber todo. Por eso es fundamental escuchar a quienes están en el territorio, a quienes trabajan diariamente en cada temática”, expresó, haciendo referencia especialmente a proyectos vinculados a discapacidad.

Relación con el Ejecutivo y demandas vecinales

Ramírez calificó como “fluido” el vínculo con el Ejecutivo municipal, destacando la predisposición al diálogo. Sin embargo, reconoció que los reclamos de los vecinos se concentran principalmente en cuestiones básicas como el estado de las calles y el alumbrado público.

También hizo referencia a las obras en marcha, como el plan de bacheo, la repavimentación urbana y la futura playa de estacionamiento para camiones, señalando la necesidad de analizar cada iniciativa teniendo en cuenta la realidad económica de los ciudadanos.

Agenda social, educativa y ambiental

En otro tramo de la entrevista, la concejal puso en valor su fuerte perfil social, destacando iniciativas impulsadas desde su espacio “Espacio Abierto”.

Entre ellas, mencionó:

Programas sobre discapacidad en articulación con instituciones locales.

Jornadas de educación ambiental con especialistas nacionales.

Actividades culturales y filosóficas abiertas a la comunidad.

Campañas de concientización como el uso del casco.

El programa “Cuidar el Juego”, enfocado en la nutrición de niños que practican deporte.

“Mi lugar está en lo social, en el contacto con la gente y en generar herramientas que mejoren la calidad de vida”, afirmó.

Además, anticipó una charla abierta sobre educación ambiental a realizarse el próximo 13 de abril, resaltando la importancia del rol de la región Jaaukanigás en el cuidado del medio ambiente.

La entrevista con Daina Ramírez deja en evidencia una concejal que busca construir desde el territorio, priorizando el diálogo, el debate y la cercanía con la comunidad. En tiempos donde la inmediatez muchas veces domina la escena política, su mirada pone el foco en procesos más sólidos y participativos, entendiendo que las verdaderas transformaciones requieren tiempo, compromiso y escucha activa.

Gentileza: Antonio Paré