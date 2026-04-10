Búsqueda laboral: En Las Toscas se necesita un ingeniero

Se encuentra abierta una búsqueda laboral en la ciudad de Las Toscas para cubrir el puesto de ingeniero o técnico en automatización y control, orientado a perfiles con formación en el área electrónica, eléctrica o mecatrónica.

Entre las principales funciones del puesto se destacan la selección, programación y especificación de controladores programables, el diseño y optimización de automatismos eléctricos, así como la puesta a punto de sensores y actuadores. Además, la posición incluye tareas de supervisión de procesos automáticos, medición de variables productivas y la implementación de acciones preventivas para minimizar fallas.

En cuanto a los requisitos, se solicita formación técnica o universitaria afín, experiencia mínima de tres años en puestos similares —aunque no excluyente—, y habilidades como adaptabilidad, trabajo en equipo, capacidad analítica, compromiso y dinamismo. También se requiere disponibilidad para trasladarse a la localidad.

Desde la organización destacaron que se ofrece un buen clima laboral y oportunidades de desarrollo profesional.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum vitae al correo [email protected], indicando en el asunto la referencia “ING-TEC Automatización y Control”.