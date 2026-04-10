Las Toscas fue anfitriona de un encuentro regional del CIM Jaaukanigás

La Municipalidad de Las Toscas fue sede de la segunda reunión del año del Comité Intersectorial de Manejo (CIM) del Sitio Ramsar Jaaukanigás, realizada ayer en el Club Caza, Pesca y Náutica Pato Cuá de esa ciudad.

El encuentro fue coordinado por el secretario de Biodiversidad, Alejandro Luciani; el subsecretario de Bosques y Áreas Protegidas, Germán Falo —ambos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia—; y Hernán Agustini, secretario del CIM. Participaron además autoridades locales de la región, entre ellos el intendente de Las Toscas, Iván Sánchez; el intendente de Florencia, Fabio Villa; el presidente comunal de San Antonio, Jorge Ale; y la presidenta comunal de Tacuarendí, Lorena Cardozo. También estuvieron presentes representantes de municipios y comunas que integran el CIM, instituciones académicas e intermedias que son miembros del Comité.


Durante la jornada se abordaron diversos temas vinculados a la conservación y el desarrollo sostenible, entre ellos el “Foro Nacional de los Humedales” y el avance del Proyecto de Ley para la creación del Parque Provincial y Reserva Hídrica Jaaukanigás. Además, se analizaron aspectos relacionados con el posicionamiento regional en el marco de la FIT, la situación actual de la Hidrovía y el rol del CIM frente a este escenario, junto con su trayectoria y funcionamiento institucional. En este marco, también se presentó el proyecto de la Subsecretaría de Turismo de Las Toscas referido a la “Isla del Medio”.

El CIM es un organismo multisectorial creado en 2003 para gestionar y conservar el Sitio Ramsar Jaaukanigás, asesorando de manera no vinculante al gobierno provincial en la protección de su biodiversidad.

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