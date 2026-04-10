Villa Ocampo: Marega repasó obras, proyectos y el impacto de la crisis en el municipio

En diálogo telefónico con el programa Estilo Propio, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, detalló gestiones en Santa Fe, obras prioritarias, proyectos viales, viviendas y el impacto de la crisis económica en la gestión municipal.

En la mañana de este jueves 10 de abril, en comunicación telefónica con el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el intendente de la ciudad de Villa Ocampo, Cristian Marega, brindó un amplio panorama sobre el presente y los desafíos de su gestión.

El mandatario local confirmó que se encuentra realizando una intensa agenda de gestiones en la ciudad de Santa Fe, avanzando en proyectos que calificó como “fundamentales” para el desarrollo de la comunidad. Entre ellos, destacó la reactivación del Centro Cultural Educativo, una obra emblemática que podría retomarse en el corto plazo.

Además, anunció la firma de un convenio para la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Manolo, con una inversión superior a los 126 millones de pesos y ejecución con mano de obra local. A esto se suman trabajos de infraestructura vial junto a Vialidad, como la iluminación entre la Guardia Rural y el Aeroclub, el re-ripiado hasta Isleta Centro y la continuidad de gestiones para pavimentación en ese sector.

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue el anuncio de una fuerte inversión en obras de bacheo. Marega confirmó que, tras la aprobación del Concejo, se destinarán más de 300 millones de pesos, lo que permitirá intervenir aproximadamente el 70% de la ciudad. “Es una inversión indispensable”, remarcó, reconociendo el deterioro de las calles y la necesidad urgente de respuesta.

En el plano institucional, el intendente se refirió a la reciente aprobación de la nueva Ley Orgánica de Municipios, señalando que se trata de una normativa ampliamente debatida que incorpora nuevas responsabilidades y herramientas de gestión. También anticipó que el próximo debate clave será el de la coparticipación, con el objetivo de lograr una distribución más equitativa de los recursos provinciales.

Sobre la posibilidad de que Villa Ocampo dicte su propia carta orgánica, Marega indicó que no es una prioridad inmediata, aunque valoró los cambios que introduce la ley, como la eliminación de elecciones intermedias y la reorganización del Concejo Municipal.

En materia económica, el jefe del Ejecutivo no esquivó la realidad y fue contundente: “Estamos en una situación muy compleja, con un horizonte complicado”. En ese sentido, explicó que la recesión impacta directamente en la recaudación y en la capacidad de prestación de servicios, obligando a la gestión a ser creativa, ajustar recursos y repensar permanentemente las decisiones.

En cuanto a generación de empleo, destacó la importancia de los planes de vivienda, confirmando que se encuentran avanzadas las gestiones para construir otras 15 unidades habitacionales, con inicio estimado entre fines de mayo y principios de junio.

Finalmente, en relación a cambios dentro del gabinete municipal, Marega sostuvo que si bien no hay modificaciones inmediatas, la evaluación de la gestión es constante. En ese marco, valoró el proceso de reorganización en el área de Inspectoría, apuntando a fortalecer el orden, la presencia del Estado y la concientización ciudadana.

En tiempos donde la gestión pública se mide no solo por anuncios sino por resultados concretos, la palabra del intendente Cristian Marega deja en claro un escenario de fuerte presión económica, pero también de decisiones que buscan sostener el funcionamiento del Estado local.

La inversión en infraestructura, la apuesta a la obra pública como motor de empleo y la necesidad de reordenar prioridades marcan el pulso de una administración que enfrenta un contexto adverso. El desafío, como siempre, no estará en lo proyectado, sino en la capacidad real de ejecución en un país donde la economía condiciona cada paso.