EPE alerta por estafas y advierte sobre publicidades engañosas en redes y mensajes de Whatsapp

La Empresa Provincial de la Energía detectó ofertas falsas que prometen descuentos en la factura de energía a cambio de datos personales. Mayormente buscan como víctimas a jubilados. Recomiendan no brindar información sensible y utilizar únicamente los canales oficiales.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió sobre la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales y mensajes a través de WhatsApp y correo electrónico que buscan captar datos personales de los usuarios. La maniobra, que apunta especialmente a jubilados, ofrece supuestos beneficios o descuentos inexistentes en la factura del servicio eléctrico.



Según informó la empresa, en uno de los casos detectados se promociona un descuento del 50 % en la factura para jubilados del Banco Nación mediante anuncios en redes sociales, principalmente en Facebook. A partir de esos contactos, los estafadores obtienen datos personales para luego comunicarse con las víctimas y solicitar información sensible, como claves bancarias, con el objetivo de acceder a sus cuentas o tomar control de sus dispositivos.



Desde la EPE aclararon que este tipo de mensajes es falso y remarcaron que la empresa no ofrece descuentos ni beneficios a través de redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. Ante cualquier comunicación sospechosa, recomiendan verificar la información exclusivamente por los canales oficiales o acudir a la oficina comercial más cercana.

Información confidencial

La empresa recordó que nunca solicita datos confidenciales -como contraseñas, números de tarjetas o información bancaria- por WhatsApp u otros medios digitales. En el caso de notificaciones por cortes programados, estas se realizan mediante mensajes automáticos a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin interacción ni pedidos de información.



Asimismo, aconsejan verificar la autenticidad de los correos electrónicos recibidos: las comunicaciones oficiales deben provenir de direcciones con dominio institucional (@epe.santafe.gov.ar). Cualquier variación en ese dominio puede ser un indicio de fraude.

Recomendaciones para evitar estafas

Desde la EPE se ofrecieron algunos consejos útiles:

Desconfiar de mensajes de contactos no agendados: la EPE no ofrece descuentos por WhatsApp. Ante este tipo de comunicaciones, no responder ni brindar datos. El único número oficial es 3425101000.

Verificar la identidad del remitente: si alguien afirma representar a la empresa, solicitar datos identificatorios y corroborarlos a través de canales oficiales.

No compartir información personal: evitar facilitar datos sensibles como DNI, claves o cuentas bancarias.

Sospechar de ofertas poco creíbles: descuentos excesivos o beneficios inusuales suelen ser señales de fraude.

Contactar directamente a la empresa: ante cualquier duda, iniciar la comunicación por medios oficiales.

Canales oficiales de contacto

Los usuarios pueden comunicarse con la EPE a través de las siguientes vías: