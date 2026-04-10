Facundo Rodríguez: De Villa Guillermina al Mundial 2026

El arbitraje argentino fue noticia este jueves tras las designaciones de Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez de cara al próximo Mundial 2026. Sin embargo, entre los representantes de nuestro país, también se destaca Facundo Rodríguez, oriundo de Villa Guillermina, en el norte de Santa Fe, quien fue seleccionado por la FIFA como árbitro asistente para el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.



Desde el interior profundo del país hasta los escenarios más importantes del fútbol internacional. De una pequeña comuna del departamento General Obligado al máximo evento del fútbol. Cabe destacar que Rodríguez dijo presente en la Copa América 2024, también como asistente, en el torneo donde la Selección Argentina terminó consagrándose bicampeona.