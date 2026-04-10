La Legislatura aprobó la nueva Ley Orgánica de Municipios: todas las localidades de Santa Fe pasaran a ser municipalidades

La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó hoy la nueva Ley Orgánica de Municipios, que reemplaza una normativa vigente desde hace más de 60 años y moderniza la organización institucional de todas las localidades de la provincia. La Cámara de Diputados la aprobó este jueves con una serie de modificaciones al texto que vino del Senado, que finalmente dio sanción definitiva a la Ley.

El diputado provincial Sergio «Chiqui» Rojas acompañó la sanción de la norma. «Esta ley viene a cumplir el mandato que nos otorgó la nueva Constitución provincial. Venimos a ordenar algo que estaba desactualizado hace décadas y que tiene efecto directo en cómo se gobierna cada ciudad, cada pueblo de Santa Fe. El trabajo legislativo sirve cuando se traduce en reglas más claras para la gente, y esta es una de esas veces», expresó el legislador.

Uno de los cambios más visibles es que todas las localidades de la provincia pasarán a denominarse municipalidades, con un intendente al frente de la función ejecutiva. Las actuales comunas y presidentes comunales se integran así a una estructura institucional única para las 365 localidades santafesinas.



Adicionalmente, las ciudades de más de 10.000 habitantes podrán dictar su propia Carta Orgánica, una especie de constitución local que les permitirá definir diferentes cuestiones institucionales que tengan en cuenta su identidad, historia y particularidades.



La ley también establece un proceso formal de transición entre gobiernos y mecanismos claros para la elección de autoridades, en línea con lo que Rojas había planteado en un proyecto de modificación de la ley original, que establece que el o la candidata más votada en una elección ejecutiva sea intendente, y que ya no dependa más de la decisión de la comisión comunal.

En materia de participación ciudadana, la norma incorpora iniciativa popular, referéndum, consulta popular y revocatoria de mandato a nivel municipal. «Por primera vez los vecinos van a tener herramientas concretas para participar en las decisiones de su municipio. Pueden presentar proyectos, votar en consultas y, si un funcionario falla gravemente, pedir su remoción. Eso es democratizar el poder local de verdad», señaló Rojas.

La ley también otorga a los municipios respaldo legal expreso para actuar en áreas que ya venían gestionando en la práctica: protección animal, cambio climático, defensa de consumidores, prevención del delito y desarrollo productivo local.