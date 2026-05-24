Villa Ocampo: Identifican a un hombre con pedido de paradero vigente

Fue interceptado durante un control policial de rutina y trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.

En la madrugada del 24 de mayo de 2026, alrededor de las 00:40 horas, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX realizó un procedimiento de identificación en la intersección de calle Mitre y bulevar Obligado, en Villa Ocampo.

Durante el operativo, los efectivos identificaron correctamente a un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Reconquista. Al consultar sus datos mediante el sistema policial, el operador en turno informó que sobre el mismo pesaba un pedido de paradero vigente.

Ante esta situación, el individuo fue trasladado a sede policial con el objetivo de continuar con las averiguaciones y actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.