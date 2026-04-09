Villa Ocampo: Detienen a un joven con cocaína tras un control vehicular

Un joven mayor de edad fue aprehendido en la tarde del 8 de abril de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo, tras un procedimiento policial que se inició por una infracción de tránsito.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.50 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte observó a dos hombres que circulaban en una motocicleta cruzando un semáforo en rojo. Ante esta situación, los efectivos detuvieron la marcha del rodado, una Gilera Smash 110 cc de color negra, sin dominio visible, en la intersección de calle Tibaldo y Fray Luis Beltrán.

Al identificar a los ocupantes, ambos resultaron ser vecinos mayores de edad. Al solicitar la documentación del vehículo, el conductor manifestó no poseerla, por lo que se procedió a la retención de la motocicleta conforme al decreto 460/22.



Durante la requisa personal, los uniformados hallaron entre las prendas de uno de los individuos un envoltorio de nylon transparente con una sustancia pulverulenta similar a cocaína. Se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pruebas de campo correspondientes, arrojando resultado positivo para dicha sustancia.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del joven por infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes, quedando a disposición de la justicia.