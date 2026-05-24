Más obras hídricas en el norte: la Provincia y Villa Ocampo firmaron un convenio para reconstruir una alcantarilla sobre Canal El Manolo

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro continúa desarrollando obras para mitigar el riesgo hídrico. Además, la obra busca restablecer la conexión entre la zona urbana y el área rural de Villa Ocampo, mejorando el escurrimiento del sector.

Sobre el nuevo puente que atraviesa el Arroyo Pindó, una de las obras viales emblemáticas que desarrolla el Gobierno Provincial en el norte santafesino, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, firmó un convenio junto al intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, para construir una nueva alcantarilla sobre Canal El Manolo.



Durante la firma del acuerdo, el ministro Enrico destacó que “para nuestro gobernador Maximiliano Pullaro es fundamental avanzar con infraestructura que fortalezca la producción y garantice la conectividad, especialmente en períodos de abundantes lluvias. Esta obra va a permitir que recuperemos un camino rural muy importante para toda la región”.



“Además, estamos muy pronto a terminar con el nuevo puente Pindó, si el tiempo nos acompaña en 30 días ya podría estar habilitado para el uso, y al mismo tiempo estamos trabajando, haciendo los pilotes, en los puentes de Quencho y Caree”, sintetizó Enrico sobre las inversiones viales que viene desarrollando la Provincia para mejorar la conectividad de Villa Ocampo con Puerto Ocampo.



Por su parte, el intendente Marega expresó que “celebramos el acompañamiento del Gobierno Provincial para concretar esta obra tan necesaria. Se trata de un camino de alto tránsito para la producción local y la conexión con los distritos de Tacuarendí, San Antonio de Obligado y Las Toscas”.



Desde la Secretaría de Recursos Hídricos señalaron que, a partir de una inversión superior a los 128 millones de pesos y con un plazo de tres meses de ejecución, el trabajo conjunto de la Provincia con la Municipalidad de Villa Ocampo va a permitir la reconstrucción de un puente sobre camino rural en el departamento General Obligado, recuperando una vía estratégica para la circulación de vecinos, productores y maquinaria agrícola.



En este sentido, el secretario del área, Nicolás Mijich, recordó que “la construcción de esta alcantarilla se complementa con la limpieza y reacondicionamiento de 5 kilómetros del Canal El Manolo, tareas que realizamos con maquinaria provincial luego de más de 30 años sin mantenimiento, permitiendo recuperar el funcionamiento del sistema hídrico”.



Actualmente, el camino permanece interrumpido tras el desmoronamiento de la antigua estructura. El proyecto contempla la construcción de una nueva alcantarilla de dos luces, con una longitud de cinco metros, y de esta manera va a garantizar condiciones seguras de transitabilidad y un adecuado drenaje del canal.