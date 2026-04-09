Convocatoria 2026: Cómo inscribirse online para ingresar a Gendarmería Nacional

La Gendarmería Nacional Argentina anunció el inicio del período de preinscripciones online para el ciclo 2026. La convocatoria está dirigida a ciudadanos interesados en ingresar como Cadetes (Escuela de Oficiales) y Aspirantes a Gendarmes.

De acuerdo al cronograma oficial, el formulario de preinscripción estará vigente desde el 10 hasta el 25 de abril. Los interesados deberán realizar el trámite exclusivamente de manera virtual a través del sitio web oficial de incorporaciones de la fuerza: https://incorporaciones.gna.gob.ar.

Esta etapa inicial permite a los postulantes comenzar su proceso de inscripción para formar parte de la institución de seguridad nacional.

Gentileza: Reconquista HOY