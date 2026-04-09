Villa Ocampo abre el diálogo sobre ambiente con una charla de Diego García Ríos

El lunes 13 de abril se realizará un encuentro participativo para reflexionar sobre el cuidado del agua y la educación ambiental integral.

Villa Ocampo, en el corazón del sitio Ramsar Jaaukanigás, será sede de una propuesta que pone en el centro el debate sobre ambiente y educación. Bajo el lema “Más claro, echale agua. Notas sobre su cuidado y defensa desde la Educación Ambiental Integral”, se llevará adelante un encuentro abierto que busca generar conciencia y promover el intercambio de ideas, especialmente en una región atravesada por humedales y con un enorme valor ambiental.

El eje estará puesto en la educación ambiental integral, en línea con la ley que impulsa su incorporación en todos los niveles educativos, y en la necesidad de abordar la conservación del agua como un tema central y urgente. La propuesta apunta a un formato participativo, con intercambio directo con García Ríos – profesor de Geografía, capacitador ambiental y autor de libros como “Ambientalizar la Escuela”, “Geografías de lo Cotidiano” y “Trashumantes”-.

La actividad tendrá lugar el lunes 13 de abril a las 19 horas, en el SUM del Colegio “Santísima Virgen Niña”. Se trata de una charla libre y gratuita destinada a estudiantes, docentes y público en general interesado en la temática ambiental.

El encuentro es organizado por Espacio Abierto junto al I.S.P.I. N° 4026 “Santísima Virgen Niña”, con el acompañamiento del diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas.

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