Villa Ocampo: María Eugenia Martinelli comunicó el avance de trámites digitales y servicios gratuitos

La abogada María Eugenia Martinelli destacó la implementación de la firma digital, la regularización dominial y el impacto social de programas municipales en diálogo con “Modo Berni”.

En una entrevista brindada en la tarde del martes 7 de abril en el programa Modo Berni, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, la abogada María Eugenia Martinelli, responsable del Área Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa Ocampo, abordó distintos ejes de gestión que buscan facilitar trámites, reducir costos y fortalecer el vínculo entre el Estado local y la comunidad.

Uno de los puntos centrales fue la implementación de la firma digital en la certificación de documentación para asociaciones civiles, clubes y entidades sin fines de lucro. Martinelli explicó que, tras la reestructuración del organismo provincial —ahora denominado Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos—, los trámites comenzaron a digitalizarse, incorporando nuevos procedimientos que, si bien requieren adaptación, representan un avance significativo en términos de agilidad y modernización.

En ese sentido, remarcó que el municipio continúa ofreciendo este servicio de manera totalmente gratuita, lo que representa un alivio económico para muchas instituciones que anteriormente debían recurrir a escribanos. Además, destacó que Villa Ocampo se posiciona como un punto de referencia en la región, recibiendo incluso a entidades de localidades vecinas que eligen realizar aquí sus gestiones.

Otro de los temas abordados fue el programa de regularización dominial a través de la Ley Pierri, mediante el cual vecinos pueden acceder a la escritura de sus viviendas. En este marco, confirmó que recientemente se otorgaron nuevas escrituras y que el municipio mantiene una activa política de asesoramiento permanente, invitando a quienes estén en condiciones a iniciar el trámite, que también es gratuito.

Asimismo, Martinelli brindó detalles sobre el avance en procesos de regularización de inmuebles históricos y destacó la importancia de que las familias puedan acceder al título de propiedad, no solo como garantía jurídica, sino también como herramienta para acceder a beneficios y programas.

En paralelo, también se refirió a las políticas públicas vinculadas al control poblacional animal, destacando el trabajo conjunto con la asociación “Patitas Felices”. A través de jornadas de castración gratuitas en distintos barrios, ya se superaron las 400 intervenciones, en una estrategia que apunta tanto al bienestar animal como a la salud pública.

Finalmente, la funcionaria hizo hincapié en la importancia de la regularización de tasas e impuestos municipales, recordando que existen planes de pago accesibles y atención personalizada para cada contribuyente, con el objetivo de acompañar las distintas realidades económicas.

En tiempos donde muchas veces la burocracia se convierte en una barrera para el desarrollo institucional y social, la decisión de acercar el Estado al vecino, simplificar trámites y reducir costos marca una diferencia concreta.

La implementación de herramientas digitales, la gratuidad en gestiones clave y el acompañamiento permanente reflejan una política que, más allá de lo administrativo, impacta directamente en la calidad de vida de la comunidad.

Villa Ocampo no solo avanza en modernización, sino que también se posiciona como un ejemplo regional de cómo el Estado puede ser eficiente, cercano y resolutivo.

Gentileza: Antonio Paré