Ante la pasividad de Nación, la Provincia realizó el arreglo provisorio de la Ruta Nacional 34

La ruta nacional 34 permaneció cortada a la altura de Lehmann desde el 31 de marzo por el colapso de una alcantarilla. Si bien se dio aviso inmediato de la rotura a Vialidad Nacional y la Agencia Provincial de Seguridad Vial dispuso un operativo especial de tránsito, tras una semana sin respuestas efectivas del Gobierno Nacional, Santa Fe decidió reparar con urgencia la traza nacional.

El Gobierno Provincial, a través de la Dirección de Vialidad Provincial, finalizó en las últimas horas el arreglo provisorio de la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Lehmann, lo que permitió recuperar la circulación luego de el corte producido por la rotura de alcantarillas bajo la traza.



La rotura ocurrió el pasado 31 de marzo, y desde Provincia se informó inmediatamente a Vialidad Nacional, a la vez que se dispuso un operativo especial de tránsito, con cortes y desvíos, que obligaba en algunos casos a desviar más de 90 kilómetros.



Ante el paso de los días, y la pasividad de los organismos nacionales, la Provincia encaró el arreglo provisorio para recuperar la circulación de todo tipo de vehículos.



De esta manera, a las 16hs del miercoles 8 de abril, y gracias a los trabajos llevados a cabo por Vialidad Provincial, que consistieron en la colocación provisoria y urgente de tubos de alcantarillas, se habilitó la circulación provisoria en la traza.



De esta manera, la Dirección de Vialidad santafesina intervino de urgencia en una ruta que no está bajo su jurisdicción, ya que es nacional, y por lo tanto no es su responsabilidad. La decisión fue adoptada por el Gobierno de Santa Fe debido a que el corte ocasionado a la altura de Lehmann obligaba a los vehículos a desviar más de 90 kilómetros.



En la realización de los trabajos intervinieron la Secretaría Provincial de Recursos Hídricos, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Dirección Provincial de Vialidad; y colaboraron la comuna de Lehmann y la empresa a cargo del peaje del corredor vial.



Al respecto, desde el Gobierno Provincial precisaron que “nos hicimos cargo de resolver este problema vial, mediante la colocación provisoria y urgente de tubos de alcantarillas, en una ruta nacional que no está bajo nuestra jurisdicción y responsabilidades. Ya se pudo lograr la circulación transitoria, y los próximos días se avanzará, junto a los ingenieros hídricos y viales, en los trabajos definitivos”, finalizaron.