Villa Ocampo: Luis Cinzone endurece el control del tránsito

El director de Inspectoría Municipal fue contundente en una entrevista en Buen Día Villa Ocampo: anunció el fin de la etapa de concientización y anticipó controles más estrictos para garantizar el orden y la seguridad vial.

En la mañana del lunes 6 de abril, en el programa Buen Día Villa Ocampo, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el director de Inspectoría Municipal, Luis Cinzone, brindó una entrevista donde dejó definiciones firmes sobre el presente y el futuro del tránsito en la ciudad.

Con un mensaje claro y sin margen para interpretaciones, Cinzone aseguró que la etapa de concientización tiene un plazo limitado y que, una vez finalizada, comenzarán a aplicarse controles más rigurosos. “Esto no se negocia. No se negocia el casco, las luces, los espejos ni la documentación. Está en juego la vida”, remarcó.

El funcionario destacó que el objetivo principal es ordenar el tránsito y generar un cambio cultural en la comunidad. En ese sentido, sostuvo que el trabajo no solo recae en los inspectores, sino también en la responsabilidad de cada vecino. “Sin disciplina no hay organización. Y la organización es orden”, afirmó.

Durante la entrevista, Cinzone explicó que actualmente se trabaja de manera conjunta entre inspectores y personal de guardia urbana, reforzando controles en distintos puntos de la ciudad. Entre las principales infracciones detectadas, mencionó la circulación sin casco, motos en veredas, exceso de pasajeros en motocicletas y vehículos en malas condiciones.

Uno de los puntos más sensibles abordados fue la circulación de menores al volante. El director fue categórico: “El menor no puede conducir. La ley es clara: se debe respetar. Y ahí no hay negociación posible”.

Además, advirtió sobre las consecuencias de no cumplir las normas: desde accidentes evitables hasta la saturación del sistema de salud. “Un simple descuido puede terminar en una tragedia. Y eso impacta en todo el sistema, tanto público como privado”, explicó.

Cinzone también respondió a quienes cuestionan los controles argumentando que las motos son herramientas de trabajo. “Puede ser tu herramienta de trabajo, pero debe estar en condiciones. No se puede circular sin lo básico. Es una cuestión de responsabilidad”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, dejó en claro que no existe un fin recaudatorio detrás de las multas, sino una política de ordenamiento: “No buscamos recaudar. Si todos cumplieran las normas, no habría multas. Lo que buscamos es que la gente tome conciencia”.

Asimismo, enfatizó que las exigencias también alcanzan al propio municipio, asegurando que los vehículos oficiales deben circular en regla. “Tenemos que dar el ejemplo desde adentro”, expresó.

Finalmente, al referirse al estado en que encontró el tránsito al asumir su cargo, fue contundente:

“Era una tierra de nadie. Había desorden y falta de conciencia vial”.

Las declaraciones de Luis Cinzone marcan un punto de inflexión en la política de tránsito en Villa Ocampo. Con un discurso firme y una postura intransigente en materia de seguridad vial, el municipio se encamina hacia una etapa donde el control será clave. El desafío ahora estará en la respuesta de la ciudadanía: acompañar con responsabilidad o enfrentar las consecuencias de un sistema que ya decidió poner orden.

Gentileza: Antonio Paré