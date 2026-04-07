Villa Ocampo: Recuperan un celular robado y buscan al autor del hecho

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte logró recuperar un teléfono celular que había sido denunciado como sustraído en la ciudad de Villa Ocampo.

El procedimiento se llevó a cabo el 6 de abril de 2026 alrededor de las 22.30 horas. Se trata de un celular marca Motorola G13, color blanco, con pantalla táctil dañada y en regular estado de uso y conservación.

El dispositivo se encontraba en poder de un hombre mayor de edad domiciliado en esa localidad, quien manifestó haberlo adquirido de buena fe a una mujer de la ciudad.

El damnificado, también mayor de edad, había radicado la denuncia el pasado 3 de abril por la sustracción del equipo.

Se procedió al secuestro del celular, mientras continúan las actuaciones para lograr la identificación y comparendo del presunto autor del robo.