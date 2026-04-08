Villa Ocampo: Invitan a participar de la actividad “Aventura en la Naturaleza” para niños y niñas

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el próximo sábado 11 de abril se llevará a cabo la actividad “Aventura en la Naturaleza”, una propuesta recreativa al aire libre destinada a niños y niñas de 4 a 6 años.

La jornada se desarrollará en el Camping Don Avelino, en el horario de 16:00 a 17:30 horas , y estará a cargo de los profesores de la Escuela de Iniciación Deportiva de la Municipalidad.

La actividad tiene como objetivo brindar a los más pequeños un espacio de encuentro, juego y aprendizaje en contacto con la naturaleza, promoviendo el desarrollo físico, la exploración y el disfrute del aire libre.

Desde el municipio se invita a las familias a sumarse a esta propuesta pensada para fomentar hábitos saludables y fortalecer el vínculo de los niños con el entorno natural.