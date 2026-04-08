Polémica por el “Terreno Productivo” en Las Toscas: Carlos Richter envió una carta al Concejo

En medio del debate sobre el futuro del “Terreno Productivo” de la ciudad de Las Toscas, Carlos Richter presentó una carta dirigida al presidente del Concejo Deliberante y a sus integrantes, en la que repasa los orígenes de la adquisición del predio y manifiesta su preocupación ante una eventual cesión del espacio a la provincia.

A continuación, se reproduce de manera textual la carta presentada:

«Señor Presidente del Concejo Deliberante Municipal.

Las Toscas; Santa Fe.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted y a los demás miembros de ese cuerpo para hacerles conocer parte de la Historia sobre la compra y adquisición del terreno donde funcionan todas las dependencias de lo que llamamos Terreno Productivo.

Cuando se hace esa compra a la Parroquia de la ciudad de Las Toscas, quien representa a la institución católica, fue el padre BRUNO, sacerdote que seguramente todos ustedes conocieron, algunos más, otros menos.

La única condición que exigió el Padre BRUNO, para que se pudiera realizar esa transacción comercial, fue que esas tierras se utilizaran para enseñar, practicar y si pudiera sustentarse con lo producido de ser posible.

Yo creo que todos queremos el edificio de dicho instituto, pero me pregunto y nos preguntamos; ¿será que debemos entregar en donación a la provincia el patrimonio de Las Toscas? ¿Algo que con tanto sacrificio se logró adquirir? Me pregunto, ¿no se podrá ver la posibilidad de otro terreno?

Señores ediles, Las Toscas se construyó en el tiempo y no en cuatro años que sería el mandato de alguno de ustedes. Miren la historia tosquense y se darán cuenta cómo se construye: muchas generaciones pasaron para que Las Toscas sea hoy lo que es.

Les pido reflexión y respeto por lo que otro gobierno con distintas instituciones acordaron en su momento. Seguramente se podrán hacer muchas preguntas sobre los terrenos, pero una sola es la que vale: “lo firmado y acordado en su momento”.

Disculpen por mi vehemencia, pero gracias a Dios soy parte de la historia tosquense.

Con respeto y siempre a disposición;

Carlos Francisco Richter

Las Toscas, abril de 2026.»

Gentileza: Las Toscas Multimedios