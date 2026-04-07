Villa Ocampo: Segunda jornada de la clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se llevará a cabo la segunda jornada de la clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil , en el marco de la propuesta de formación teórico-práctica destinada a fortalecer el desarrollo deportivo local.

La actividad contará con la participación de los disertantes Carlos Vignales , Director de la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino – Sección Santa Fe, y Luis Meyer , quienes brindarán contenidos orientados a la formación física, técnica y táctica en fútbol infantil .



La jornada se realizará el día sábado 11 de abril , a las 9:00 horas, en las instalaciones del Complejo ARNO. Se informa además que se entregarán certificados de asistencia a quienes participen de la capacitación.

Las personas interesadas en inscribirse podrán acercarse a las oficinas del Complejo ARNO , presentando nombre, DNI y número de contacto.

Para consultas, se encuentra disponible el teléfono 3482-543832.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que promueven la formación, la capacitación y el crecimiento del deporte en la comunidad.