Las Toscas: Gestión para tener una Junta Evaluadora Municipal de Personas con Discapacidad

El Intendente de Las Toscas mantuvo una reunión en la Subsecretaría de Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe para dar inicio a los trámites que permitirán la creación de una Junta Evaluadora Municipal de Personas con Discapacidad, la cual se sumará a la Red de Juntas Evaluadoras del Norte de la Provincia.

El objetivo principal de esta iniciativa es facilitar el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD). A través de esta Junta, los vecinos podrán realizar las evaluaciones correspondientes en Las Toscas sin tener que desplazarse a otras localidades.

En este sentido, la municipalidad se encargará de gestionar los recursos necesarios, incluyendo la disposición de espacios y la colaboración con profesionales especializados para el funcionamiento de la Junta evaluadora en la ciudad. Por su parte, la Provincia se encargará de la habilitación formal de la misma y de la capacitación de los profesionales que participarán en este proceso, buscando así ponerla en funciones en el transcurso del segundo semestre del año.

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