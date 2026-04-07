Se lanzó “HackIA el Bullying”: Concurso que une inteligencia artificial y convivencia en las escuelas

La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Dionisio Scarpin y es la segunda edición de su concurso de videos con IA, dirigida a estudiantes de escuelas secundarias del norte santafesino. En esta oportunidad se busca abordar el bullying desde una mirada innovadora.

Dionisio Scarpin encabezó este martes el lanzamiento del concurso “HackIA el Bullying”, una propuesta destinada a estudiantes de escuelas secundarias de los departamentos General Obligado, Vera y San Javier. La iniciativa invita a trabajar una problemática que atraviesa a toda la comunidad educativa, incorporando herramientas de inteligencia artificial al proceso de aprendizaje.

El concurso convoca a equipos de hasta tres estudiantes a desarrollar videos originales realizados íntegramente con inteligencia artificial, con el objetivo de generar conciencia y promover el respeto y la convivencia en entornos escolares y digitales. La inscripción ya se encuentra abierta y se extenderá hasta el 24 de abril, a través del siguiente formulario: https://forms.gle/hxfTzNH7MFQknaTD6.

Los trabajos podrán presentarse hasta el 5 de junio y la instancia final, con presentación y evaluación de los proyectos, se realizará el 18 de junio.

“Cuando acercamos herramientas nuevas a las escuelas, pasan cosas buenas. Los chicos se involucran, crean y encuentran formas de expresarse”, sostuvo Scarpin. Y agregó: “La tecnología tiene que ser una herramienta para mejorar lo que pasa todos los días, y este concurso va en ese camino”.

Esta es la segunda edición del concurso de videos con inteligencia artificial impulsado por el legislador. En la experiencia anterior, centrada en el Jaaukanigás, participaron 43 equipos de 18 escuelas del norte santafesino, con propuestas que combinaron creatividad, tecnología y compromiso con el territorio.

“Vimos lo que generan estas propuestas cuando llegan a las escuelas. Por eso decidimos avanzar con una nueva edición, enfocada en un tema que hoy preocupa y nos involucra a todos”, señaló.

La iniciativa se enmarca en el proyecto de ley presentado por Dionisio Scarpin para crear el Programa Provincial de Educación Integral en Inteligencia Artificial, que busca incorporar estas herramientas en el sistema educativo de manera práctica, accesible y vinculada a la vida cotidiana. “Tenemos que preparar a los chicos para el mundo que viene, pero también para convivir mejor hoy. Si logramos las dos cosas al mismo tiempo, estamos en el camino correcto”, concluyó.