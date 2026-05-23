El Senador Marcón confirmó más de $411.000.000 para 5 distritos

La Comisión del Fondo de Obras Menores aprobó proyectos de 4 comunas y de 1 municipalidad de General Obligado, totalizando 411.308.000 pesos.

Ahora pasan al Ministerio de Gobierno, donde serán homologados, y de allí van al Ministerio de Economía, para que realice las pertinentes transferencias.

BERNA

  • $ 59.625.000, adquisición hidroelevador

EL ARAZÁ

  • $ 43.683.000, adquisición tractor y desmalezadora
  • $ 10.000.000 gastos de urgente ejecución

LAS TOSCAS

  • $ 280.000.000, compra automóvil, camioneta, camión volcador, dos motos y tanque atmosférico

NICANOR MOLINAS

  • $ 8.000.000, gastos urgentes

TACUARENDÍ

  • $ 10.000.000 gastos urgentes

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