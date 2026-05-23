Diputados aprobó dos proyectos de Sergio «Chiqui» Rojas para comunidades educativas del departamento Vera

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó en la sesión del jueves dos proyectos de comunicación presentados por el diputado provincial Sergio «Chiqui» Rojas en los que se pide la creación de una secundaria intercultural bilingüe en Calchaqui y la construcción de un comedor escolar para la escuela técnica de La Gallareta.

Por un lado, el diputado volvió a pedir la creación de una escuela secundaria intercultural bilingüe en la ciudad de Calchaquí, un proyecto que se incluyó en el presupuesto provincial pero no ha avanzado. La iniciativa busca dar continuidad a la trayectoria educativa de los estudiantes pertenecientes a la comunidad aborigen que egresan de la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe N° 1378, quienes enfrentan dificultades al continuar sus estudios en instituciones secundarias tradicionales que no contemplan su historia e identidad cultural.

El segundo proyecto solicita la construcción de un comedor escolar en la Escuela de Educación Técnico Profesional (EETP) N° 296 «8 de Septiembre» de La Gallareta, junto con la designación de los cargos necesarios para su funcionamiento. Con una matrícula de cerca de 200 estudiantes que cumplen una jornada completa, la escuela no cuenta con un espacio adecuado para que los alumnos puedan almorzar, teniendo que comer muchas veces a la intemperie o en los salones de clase. Los mismos estudiantes de la escuela fueron quienes, invitados por Rojas a la actividad Diputados por un Día, pidieron por su construcción.

«Chiqui» Rojas destacó la importancia de ambas iniciativas para sus respectivas comunidades. En el caso de Calchaquí, la creación de una secundaria con modalidad intercultural bilingüe representaría un paso fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho de los pueblos originarios a una educación que respete y fortalezca su cultura e identidad, mientras que, para La Gallareta, el comedor escolar significa no solo contar con un lugar adecuado para almorzar, sino que además fortalece vínculos entre estudiantes y promueve la alimentación saludable en la comunidad.