¿Peligra la Casa de la Cultura?

Por Claudio Casco



Después de mucho trabajo en trasladar las familias evacuadas por inundaciones que vivían en la ex farmacia Guastavino, poner en valor al edificio, el 17/09/2005, se inauguró el Complejo Cultural de Las Toscas. En él se activaron el Museo Histórico-Arqueológico, la Escuela Municipal de Danzas y los talleres municipales, y así rescatar el sentido histórico y cultural de Las Toscas.



En su discurso del 1 de marzo el Intendente Sánchez informó sobre la remodelación de la casa de la cultura con un proyecto del Ejecutivo Municipal que fue presentado al Gobierno Provincial a la espera de su aprobación, para iniciar las obras. Bueno, parece que ya están encaminadas las cosas, porque el secretario de municipios Ciancio le informó que estarían liberados algo más de 400 millones para, dentro de otras inversiones, reparar y refaccionar la Casa de la Cultura.



Oportunamente, el presidente del Concejo Municipal presentó un pedido de informes al respecto de estas gestiones realizadas ante el Gobierno Provincial, pidiendo se indique número de expediente, planos, presupuestos, afectación de partidas, procesos de compras y contratación implementados para la provisión de materiales y empresa constructora. Sobre el origen de los fondos si se tratan aportes no reintegrables con oportuno cargo de rendición o créditos con garantía de fondos de coparticipación.



Esta información, entiendo, aún no ha llegado al Concejo Municipal. No esta de más recordar que todo subsidio, crédito o aportes especiales DEBEN tener autorización del Concejo Municipal. Hasta ahora, no tengo información sobre ello.



Pero lo que preocupa, de allí que pareció oportuno que se presenten planos y diseños, es el aspecto estético, el respeto a la obra en si misma; no sea cosa que se pretenda, como el kiosco del cura, hacer una obra majestuosa y que desaparezca una pieza histórica tosquense como lo fue la farmacia Guastavino.